Количество заражений падает. В Украине за вчера менее 2 тысяч новых COVID-случаев

В Украине за минувшие сутки, 26 декабря, подтвердили еще 1 864 случая заражения коронавирусом. В то же время это меньше, чем количество случаев, подтвержденных днем ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Среди новых больных коронавирусом - 138 детей и 12 медицинских работников.
Также за минувшие сутки:
Вчера в Украине сделали 25616 тестов на коронавирус:
В общем, с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 3 646 988 человек, выздоровели 3 432 739, а умерли - 94 971 человек.
Напомним, 25 декабря в Украине подтвердили 2,8 тысячи новых случаев коронавируса.
А днем ранее было зафиксировано более 5 тысяч новых случаев заражения.