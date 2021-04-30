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Коронавірус в Індії: люди купують ліки на "чорному ринку"

Автор: Наталья Скороход

В Індій люди купують ліки на "чорному ринку", щоб вилікуватися від коронавірусу. Ліків в країні сильно не вистачає.

Про це пише Associated Press.

Видання пише, що

Нагадаємо, в Індії на "чорному ринку" купують ще й кисень. Ситуація з коронавірусом критична.

Раніше повідомлялося, що сорок країн світу погодилися поділитися з Індією запасами кисню.

Також ми писали, що США виділять Індії 100 мільйонів доларів для боротьби з коронавірусом.

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