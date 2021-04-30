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Коронавирус в Индии: люди покупаю лекарства на "черном рынке"

Автор: Наталья Скороход

В Индии люди покупают лекарства на "черном рынке", чтоб вылечиться от коронавируса. Лекарств в стране сильно не хватает.

Об этом пишет Associated Press.

Издание пишет, что

Напомним, в Индии на "черном рынке" покупают еще и кислород. Ситуация с коронавирусом критическая.

Ранее сообщалось, что сорок стран мира согласились поделиться с Индией запасами кислорода.

Также мы писали, что США выделят Индии 100 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом.

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