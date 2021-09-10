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Коронавірус в Україні: новий пік захворюваності може бути за 2-3 тижні

Автор: Уляна Безпалько

Черговий пік захворюваності на COVID-19 в Україні може бути вже через 2 або 3 тижні. Цей варіант можливий, якщо не вживати ніяких заходів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів лікар-імунолог, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донськой.

За його словами, на сьогодні ситуація із захворюваністю розвивається не прогнозовано.

"Якщо не вжити жодних заходів, то через 2-3 тижні у нас буде пік. На яких цифрах ми досягнемо цього піку, важко сказати. Я підозрюю, що вони навряд чи будуть вищими, ніж під час попередньої хвилі, швидше за все - ні", - зазначив Донськой.

Він також підкреслив, що якщо уряд буде вводити обмеження, то зростання захворюваності розтягнеться за часом, пік може бути пізніше і не таким гострим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна встановила новий добовий рекорд щеплень проти COVID-19, зробивши понад 173 000 уколів.

Але на тлі зростання захворюваності три області фіксують високі показники COVID-госпіталізацій.

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