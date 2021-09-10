Коронавірус в Україні: новий пік захворюваності може бути за 2-3 тижні

Черговий пік захворюваності на COVID-19 в Україні може бути вже через 2 або 3 тижні. Цей варіант можливий, якщо не вживати ніяких заходів.

За його словами, на сьогодні ситуація із захворюваністю розвивається не прогнозовано.

"Якщо не вжити жодних заходів, то через 2-3 тижні у нас буде пік. На яких цифрах ми досягнемо цього піку, важко сказати. Я підозрюю, що вони навряд чи будуть вищими, ніж під час попередньої хвилі, швидше за все - ні", - зазначив Донськой.

Він також підкреслив, що якщо уряд буде вводити обмеження, то зростання захворюваності розтягнеться за часом, пік може бути пізніше і не таким гострим.