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Коронавирус в Украине: новый пик заболеваемости может быть через 2-3 недели

Автор: Ульяна Безпалько

Очередной пик заболеваемости COVID-19 в Украине может быть уже через 2 или 3 недели. Этот вариант возможен, если не предпринимать никаких мер.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал врач-иммунолог, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской.

По его словам, на сегодня ситуация с заболеваемостью развивается не прогнозировано.

"Если не предпринять никаких мер, то через 2-3 недели у нас будет пик. На каких цифрах мы достигнем этого пика, тяжело сказать. Я подозреваю, что они вряд ли будут выше, чем во время предыдущей волны, скорее всего - нет", - отметил Донской.

Он также подчеркнул, что если правительство будет вводить ограничения, то рост заболеваемости растянется по времени, пик может быть позже и не таким острым.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина установила новый суточный рекорд прививок против COVID-19, сделав более 173 000 уколов.

Но на фоне роста заболеваемости три области фиксируют высокие показатели COVID-госпитализаций.

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