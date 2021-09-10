Коронавирус в Украине: новый пик заболеваемости может быть через 2-3 недели

Очередной пик заболеваемости COVID-19 в Украине может быть уже через 2 или 3 недели. Этот вариант возможен, если не предпринимать никаких мер.

По его словам, на сегодня ситуация с заболеваемостью развивается не прогнозировано.

"Если не предпринять никаких мер, то через 2-3 недели у нас будет пик. На каких цифрах мы достигнем этого пика, тяжело сказать. Я подозреваю, что они вряд ли будут выше, чем во время предыдущей волны, скорее всего - нет", - отметил Донской.

Он также подчеркнул, что если правительство будет вводить ограничения, то рост заболеваемости растянется по времени, пик может быть позже и не таким острым.