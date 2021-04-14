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"Червона" зона: в Запоріжжі вводять спецпропуски для проїзду в транспорті

Новость на русском → Запоріжжя, Середа 14 квітня 2021 21:19
"Червона" зона: в Запоріжжі вводять спецпропуски для проїзду в транспорті Фото: міський автобус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Запоріжжі для проїзду в громадському транспорті з 16 квітня вводять спецпропуски. Рішення прийнято міською комісією з технологічної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Про це повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк в Facebook.

За його словами, з п'ятниці, 16 квітня, міський громадський транспорт працюватиме без обмежень за часом, але виключно за довідками встановленого зразка. До свого посту мер опублікував зразок довідки і додав посилання, по якій його можна завантажити.

Буряк підкреслив, що після вступу в силу рішення міської комісії ТЕБ та НС скористатися громадським транспортом зможуть "тільки працівники так званої критичної інфраструктури". До цього переліку увійшли: співробітники сфери освіти, соцпрацівники, медики, а також потребують медичної допомоги, включаючи пацієнтів гемодіалізного центру, і батьки, яким потрібно відвезти дітей в садок.

"Підкреслюю, що медики мають першочергове право на під'їзд!" - уточнив мер.

&quot;Червона&quot; зона: в Запоріжжі вводять спецпропуски для проїзду в транспортіФото: зразок спецпропуски в Запоріжжі (facebook.com/Владимир_Буряк)

Нагадаємо, в лікарнях "червоного" Запоріжжя закінчуються місця для хворих на коронавірус пацієнтів. Середня завантаженість міських лікарень перевищує 70 відсотків, а в двох лікарнях заповнено 90% ліжко-місць.

Відзначимо, раніше в Запоріжжі обмежили роботу громадського транспорту. Транспорт буде ходити тільки вранці і ввечері.

Як писало РБК-Україна, роботу громадського транспорту можуть обмежити і на території області.

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