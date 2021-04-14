"Червона" зона: в Запоріжжі вводять спецпропуски для проїзду в транспорті

У Запоріжжі для проїзду в громадському транспорті з 16 квітня вводять спецпропуски . Рішення прийнято міською комісією з технологічної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

За його словами, з п'ятниці, 16 квітня, міський громадський транспорт працюватиме без обмежень за часом, але виключно за довідками встановленого зразка. До свого посту мер опублікував зразок довідки і додав посилання, по якій його можна завантажити.

Буряк підкреслив, що після вступу в силу рішення міської комісії ТЕБ та НС скористатися громадським транспортом зможуть "тільки працівники так званої критичної інфраструктури". До цього переліку увійшли: співробітники сфери освіти, соцпрацівники, медики, а також потребують медичної допомоги, включаючи пацієнтів гемодіалізного центру, і батьки, яким потрібно відвезти дітей в садок.

"Підкреслюю, що медики мають першочергове право на під'їзд!" - уточнив мер.

Фото: зразок спецпропуски в Запоріжжі (facebook.com/Владимир_Буряк)