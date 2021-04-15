"Червона зона" карантину змістилася на схід України

"Червона зона" адаптивного карантину в Україні змістилася на схід країни. Ситуація з коронавірусом в західних регіонах поліпшується.
Про це на прес-конференції заявив гендиректор Центру громадського здоров'я Роман Родина.
За його словами, на сьогодні Україна вже пройшла пік захворюваності в ході третьої хвилі COVID.
"Зараз ми спостерігаємо спад, дві області - Івано-Франківська та Закарпатська - вийшли з "червоної зони". Зате "червона зона" більше змістилася на схід України", - зазначив Батьківщина.
Нагадаємо, станом на 15 квітня у "червоній зоні" залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. Також додалися Полтавська, Сумська і Харківська області.
До цього у Міністерстві охорони здоров'я України назвали регіони, де ситуація з COVID залишається "надскладною".
За словами міністра Максима Степанова, найбільші проблеми спостерігаються в Києві, Київській, Львівській і Полтавській областях.
"Ситуація там залишається надскладною. Дуже важливо продовжувати дотримуватися встановлених обмежень та протиепідемічних заходів - носити маски, користуватися антисептиками, уникати скупчень людей", - заявив він.