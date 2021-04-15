"Красная зона" карантина сместилась на восток Украины

"Красная зона" адаптивного карантина в Украине сместилась на восток страны. Ситуация с коронавирусом в западных регионах улучшается.

Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина.

По его словам, на сегодня Украина уже прошла пик заболеваемости в ходе третьей волны COVID. "Сейчас мы наблюдаем спад, две области - Ивано-Франковская и Закарпатская - вышли из "красной зоны". Зато "красная зона" больше сместилась на восток Украины", - отметил Родина.