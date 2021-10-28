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Не тільки у приміщеннях: Київ у "червоній" зоні посилить масковий режим

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Київ, Четвер 28 жовтня 2021 20:19
Не тільки у приміщеннях: Київ у "червоній" зоні посилить масковий режим Фото: у Києві посилять масковий режим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Київ з 1 листопада переходить у "червону" зону карантину. Нові обмеження, зокрема, передбачатимуть посилення маскового режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як зазначають в КМДА, з 1 листопада носити маску або інший засіб захисту потрібно буде не лише в приміщеннях.

Де потрібно вдягати маску:

  • на територіях закладів охорони здоров’я;
  • на територіях закладів освіти;
  • у підземних переходах;
  • на зупинках громадського транспорту;
  • інших територіях загального користування.

Умова обов'язкового маскового режиму - неможливість дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра.

Не тільки у приміщеннях: Київ у &quot;червоній&quot; зоні посилить масковий режим

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, які ще обмеження будуть діяти у Києві з 1 листопада.

Крім того, поліція розповіла, як будуть виявляти та карати порушників карантину.

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