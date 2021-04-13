"Червона" зона: у Полтавській області вводять спецперепустки для проїзду в громадському транспорті
У Полтавській області вводять спецперепустки для проїзду у громадському транспорті. З 15 квітня в області діятиме "червона" зона карантинних обмежень.
Рішенням регіональної комісії ТЕБ і НС на території області буде заборонено:
- приймання відвідувачів у сфері громадського харчування, крім роботи на доставку та навинос;
- приймання відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності;
- заборонено приймання відвідувачів у закладах культури і проводити масові заходи, крім автоконцертів тощо;
- забороняється проведення всіх масових заходів;
- забороняється приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд та їх тренерів;
- забороняється робота закладів громадського харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;
- забороняється діяльність непродовольчих ринків;
- забороняється відвідування закладів освіти, крім:
- вихованців дитсадків;
- 1-4 класи шкіл;
- спецшкіл та навчально-реабілітаційних центрів;
- забороняється здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень міським, внутрішньоміським, внутрішньообласним та залізничним траспортом у межах області (крім транзитних перевезень);
- перевезення у громадському транспорті лише за спецперепустками.