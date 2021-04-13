"Красная" зона: в Полтавской области вводят спецпропуска для проезда в общественном транспорте

В Полтавской области вводят спецпропуска для проезда в общественном транспорте. С 15 апреля в области будет действовать "красная" зона карантина.

Об этом пишет издание "ЗМІСТ" .

Решением региональной комиссии ТЭБ и ЧС на территории области будет запрещен:

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" пока не будет менять курсирования поездов в Полтавской области после того, как она перейдет в "красную" зону карантина.

Напомним, с 11 апреля Закарпатская область перешла с "красной" до "желтой" зоны карантина.