"Красная" зона: в Полтавской области вводят спецпропуска для проезда в общественном транспорте
В Полтавской области вводят спецпропуска для проезда в общественном транспорте. С 15 апреля в области будет действовать "красная" зона карантина.
Решением региональной комиссии ТЭБ и ЧС на территории области будет запрещен:
- прием посетителей в сфере общественного питания, кроме работы на доставку и навынос;
- прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;
- запрещено прием посетителей в учреждениях культуры и проводить массовые мероприятия, кроме автоконцерта и тому подобное;
- запрещается проведение всех массовых мероприятий;
- запрещается прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд и их тренеров;
- запрещается работа общепита в гостиницах с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
- запрещается деятельность непродовольственных рынков;
- запрещается посещение учебных заведений, кроме: воспитанников детсадов; 1-4 классы школ;спецшкол и учебно-реабилитационных центров;
- запрещается осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок городским, внутригородским, внутриобластным и железнодорожным транспортом в пределах области (кроме транзитных перевозок)
- перевозки в общественном транспорте только по спецпропускам.