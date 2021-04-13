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"Красная" зона: в Полтавской области вводят спецпропуска для проезда в общественном транспорте

Автор: Инна Собора

В Полтавской области вводят спецпропуска для проезда в общественном транспорте. С 15 апреля в области будет действовать "красная" зона карантина.

Об этом пишет издание "ЗМІСТ".

Решением региональной комиссии ТЭБ и ЧС на территории области будет запрещен:

  • прием посетителей в сфере общественного питания, кроме работы на доставку и навынос;
  • прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;
  • запрещено прием посетителей в учреждениях культуры и проводить массовые мероприятия, кроме автоконцерта и тому подобное;
  • запрещается проведение всех массовых мероприятий;
  • запрещается прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд и их тренеров;
  • запрещается работа общепита в гостиницах с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
  • запрещается деятельность непродовольственных рынков;
  • запрещается посещение учебных заведений, кроме: воспитанников детсадов; 1-4 классы школ;спецшкол и учебно-реабилитационных центров;
  • запрещается осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок городским, внутригородским, внутриобластным и железнодорожным транспортом в пределах области (кроме транзитных перевозок)
  • перевозки в общественном транспорте только по спецпропускам.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" пока не будет менять курсирования поездов в Полтавской области после того, как она перейдет в "красную" зону карантина.

Напомним, с 11 апреля Закарпатская область перешла с "красной" до "желтой" зоны карантина.

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Новости Украины Полтавская областькрасная зона
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