З "червоної" зони карантину можу вивести ще три області, - Шмигаль

Станом на сьогодні, у " червоній" зоні карантину перебувають шість областей. Цю зону можуть скоротити вдвічі.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на нараді у президента, повідомляє прес-служба Офісу президента .

За його словами, після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з "червоної" зони можуть бути виведені Харківська, Хмельницька та Чернігівська області, оскільки в них усі показники відповідають встановленим критеріям.

Денис Шмигаль зазначив, що після цього в цій зоні залишаться три області - Сумська, Полтавська та Запорізька.