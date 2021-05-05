ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Житомирська область вийшла з "червоної" зони карантину

Новость на русском → Житомир, Середа 05 травня 2021 08:46
Житомирська область вийшла з "червоної" зони карантину Фото: в Україні скоротили "червону" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Житомирська область вийшла з "червоної" зони карантину. Тепер ця область у "помаранчевій" зоні.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В області запрацювали заклади торгівлі, ТРЦ, ринки та ярмарки, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри.

Громадський транспорт працює у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних заходів.

Житомирська область вийшла з &quot;червоної&quot; зони карантину

У "червоній" зоні карантину лишились 6 областей: Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 2576 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Харківській, Донецькій та Одеській областях.

Зазначимо, ще одна область може потрапити в "червону" зону карантину.

Крім того, у МОЗ анонсували вихід з "червоної" зони карантину ще чотирьох областей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Карантин
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19