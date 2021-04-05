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"Червону зону" карантину можуть розширити: які області під загрозою

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 12:04
"Червону зону" карантину можуть розширити: які області під загрозою Фото: "червону" зону карантину можуть розширити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кабінеті міністрів України назвали два регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину. Це Харківська та Хмельницька області.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, цим регіонам потрібно звернути увагу на показники госпіталізацій, зайнятості ліжок з киснем і приросту нових випадків COVID-19.

"Думаю, що напевно Харківська і Хмельницька області (можуть потрапити в "червону" зону, - ред.). Там МОЗ веде активну роботу з місцевими підрозділами охорони здоров'я та обласною адміністрацією", - сказав Немчінов.

Також він повідомив, що питання про запровадження загальнонаціонального локдауну зараз не обговорюється.

Тим часом, в Закарпатській ОДА заявляють про поліпшення ситуації з коронавірусом. Заступник голови ОДА Ігор Шинкарюк каже, що регіон на межі повернення в "помаранчеву" зону з "червоної".

Зазначимо, в "червоній" зоні зараз знаходиться 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Раніше повідомлялося, що три області близькі до "червоної" зони карантину.

Нагадаємо, сьогодні в Києві почав діяти посилений локдаун. Від самого ранку на вулицях міста утворилися великі затори.

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