RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кузін не виключає COVID-вакцинацію третьою дозою. Рішення ще не прийнято

Автор: РБК-Україна

В Україні не виключають варіант, при якому вакцинація від COVID-19 складатиметься з трьох доз, а не з двох як зараз. На сьогодні рішення не прийнято, оскільки дослідження тільки вивчаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі програми "Сніданок з 1 + 1".

"Є дві стратегії повторної вакцинації. Перша - коли вводиться третя доза через 6 місяців після основної, це так звана бустерна. І друга тактика - коли ревакцинація, повторна вакцинація робиться через рік. Фінального рішення, який сценарій обрати для повторної вакцинації, ще не прийнято. Ми зараз вивчаємо дослідження і приймемо рішення, чи буде це бустерна доза або ревакцинація", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині почнуть вакцинувати населення третьою дозою.

А в Чилі на сьогодні вивчається можливість введення третьої дози вакцини Sinovac для боротьби з коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаCOVID-19Вакцинація