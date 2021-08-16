RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кузін про вакцинацію від COVID: до кінця року хочемо щепити 50% українців

Автор: РБК-Україна

В рамках кампанії з вакцинації від COVID-19 у Міністерстві охорони здоров'я хочуть щепити не менше 50% українців до кінця 2021 року. Цьому сприяють темпи вакцинації, які постійно нарощуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна "Укрінформу".

За його словами, за останні два місяці темпи вакцинації постійно нарощувалися, і на сьогодні система працює стабільно.

"Ці фактори і швидке розгортання структури дає нам оптимізм говорити, що до кінця літа повинні зробити як мінімум 10 млн щеплень з початку вакцинальної кампанії, і це наш цільовий показник. По суті, ми зможемо говорити про умовний захист 5 млн українців. У той же самий час ми плануємо показники на кінець 2021 року. І до кінця року ми дуже хотіли б вакцинувати 50% українців", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, за останні кілька тижнів темпи вакцинації в Україні зросли на 10%, і зараз вони вище світових і європейських.

Минулого тижня темпи доходили до майже 170 000 щеплень на добу.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусВакцинація