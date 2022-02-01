Ліки від COVID. Україна починає використання препарату прямої дії, - Радуцький

"Ми минулого року законтрактували, і вже 1 лютого країна почне використовувати найсучасніші ліки прямої дії від COVID-19, які лише сьогодні з'явилися у всьому світі. І Україна не чекає, і вже 1 лютого ми отримуємо ці ліки", - наголосив він.

За його словами, ліки отримали державну реєстрацію у системі екстреного використання.

"Вони отримали державну реєстрацію в системі екстреного використання, як і Сполучені Штати, як країни Європейського Союзу", - резюмував Радуцький.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало для екстреного застосування препарат "Молнупіравір", який використовують для лікування COVID-19.

Додамо, у МОЗ назвали препарати, які будуть застосовуватися для пацієнтів з коронавірусом.