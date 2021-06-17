У Литві виявили перший випадок Delta-варіанту COVID

"Ми відстежили весь ланцюжок приїзду цієї людини в Литву, ми знаємо, де і як він ізолювався. Зараз ми інтенсивно співпрацюємо з адміністрацією компанії, в яку ця людина приїхала працювати", - сказав директор Клайпедського департаменту НЛГОЗ Раймундас Грігалюнас.

Чоловік, у якого встановили дельта-штам, прилетів до Вільнюса 31 травня, і відразу ж поїхав в Клайпеду, де ізолювався. Коронавірус у нього встановили 2 червня під час профілактичного тестування, жодних симптомів під час діагностики у нього не було.

Зараз влада Литви з'ясовує, хто сидів у літаку поруч з цією людиною. Цим людям рекомендують пройти профілактичне тестування.

"Ми розуміємо, що весь світ потроху відкривається, тому від появи штамів не можемо захиститися. Однак, приділяючи їм особливу увагу всередині країни, можемо припинити їхнє поширення. Тому у всіх випадках, коли коронавірус встановлений у людини, яка повернулася з-за кордону, ми передаємо зразки на дослідження послідовності ДНК вірусу", - сказала представник НЛГОЗ Гедре Алексене.