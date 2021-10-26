RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Коли локдаун можуть ввести в Україні: відповідь Ляшка

Автор: Марія Кучерявець

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, за якої умови в Україні можуть ввести тотальний локдаун. Це може статися за умови перенесення всіх регіонів до "червоної" зони карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ в ефірі програми "Свобода слова".

"Локдаун оголошується тоді, коли всі області заходять до "червоного" рівня епіднебезпеки", - зазначив Ляшко.

Він зазначив, що потрібно зробити все можливе для того, щоб уникнути тотальних обмежень по всій країні.

Зазначимо, що міністр також повідомляв, що перевести в "червону" зону карантину можуть Львівську, Житомирську та Луганську області.

Так, глава МОЗ пояснив, що за індикаторами в "червону" зону перейшли п'ять областей, однак дві з них не назвав.

За словами Ляшка, таким чином вже 13 областей будуть у "червоній" зоні адаптивного карантину.

Нагадаємо, "червона" зона адаптивного карантину діє вже у Херсонській, Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Рівненській областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛокдаунЧервона зона карантину