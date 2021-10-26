Коли локдаун можуть ввести в Україні: відповідь Ляшка

"Локдаун оголошується тоді, коли всі області заходять до "червоного" рівня епіднебезпеки", - зазначив Ляшко.

Він зазначив, що потрібно зробити все можливе для того, щоб уникнути тотальних обмежень по всій країні.

Зазначимо, що міністр також повідомляв, що перевести в "червону" зону карантину можуть Львівську, Житомирську та Луганську області.

Так, глава МОЗ пояснив, що за індикаторами в "червону" зону перейшли п'ять областей, однак дві з них не назвав.

За словами Ляшка, таким чином вже 13 областей будуть у "червоній" зоні адаптивного карантину.