Когда локдаун могут ввести в Украине: ответ Ляшко

"Локдаун объявляется тогда, когда все области переходят в "красный" уровень эпидопасности", - отметил Ляшко.

Он отметил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы избежать тотальных ограничений по всей стране.

Отметим, что министр также сообщал, что перевести в "красную" зону карантина могут Львовскую, Житомирскую и Луганскую области.

Так, глава Минздрава пояснил, что по индикаторам в красную зону перешли пять областей, однако две из них не назвал.

По словам Ляшко, таким образом уже 13 областей будут в "красной" зоне адаптивного карантина.