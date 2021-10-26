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Когда локдаун могут ввести в Украине: ответ Ляшко

Автор: Мария Кучерявец

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком условии в Украине могут ввести тотальный локдаун. Это может произойти при условии переноса всех регионов в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава в эфире программы "Свобода слова".

"Локдаун объявляется тогда, когда все области переходят в "красный" уровень эпидопасности", - отметил Ляшко.

Он отметил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы избежать тотальных ограничений по всей стране.

Отметим, что министр также сообщал, что перевести в "красную" зону карантина могут Львовскую, Житомирскую и Луганскую области.

Так, глава Минздрава пояснил, что по индикаторам в красную зону перешли пять областей, однако две из них не назвал.

По словам Ляшко, таким образом уже 13 областей будут в "красной" зоне адаптивного карантина.

Напомним, "красная" зона адаптивного карантина действует уже в Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Ровенской областях.

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ЛокдаунКрасная зона карантина