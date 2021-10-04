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Львів вже входить до "червоної" зони карантину, - Садовий

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Львів, Понеділок 04 жовтня 2021 15:03
Львів вже входить до "червоної" зони карантину, - Садовий Фото: Львів вже на межі "червоної" зони (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто вже входить до "червоної" зону адаптивного карантину. Зокрема, спостерігається серйозне зростання захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.

"Ми "червоної" зони не уникнемо, ми вже в неї входимо. Думаю, за кілька днів питання буде стояти жорсткіше, тому що є зростання захворюваності. За кількістю людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також велике завантаження по лікарнях", - заявив львівський мер.

За його словами, на сьогодні в місті госпіталізовано 372 осіб з COVID-19.

"За останню добу було госпіталізовано 35 осіб, а не виписано нікого. Така динаміка зберігається останні 2 дні. Також ми відкриваємо для прийому хворих на COVID 8-у лікарні. Як правило, в тяжкі стани потрапляють люди, які не хворіли і не вакциновані", - додав Садовий.

Нагадаємо, ще минулого тижня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що жодна з областей України не відповідає "помаранчевій" або"червоній" зонам адаптивного карантину.

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