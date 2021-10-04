Львів вже входить до "червоної" зони карантину, - Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто вже входить до "червоної" зону адаптивного карантину . Зокрема, спостерігається серйозне зростання захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду .

"Ми "червоної" зони не уникнемо, ми вже в неї входимо. Думаю, за кілька днів питання буде стояти жорсткіше, тому що є зростання захворюваності. За кількістю людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також велике завантаження по лікарнях", - заявив львівський мер.

За його словами, на сьогодні в місті госпіталізовано 372 осіб з COVID-19.

"За останню добу було госпіталізовано 35 осіб, а не виписано нікого. Така динаміка зберігається останні 2 дні. Також ми відкриваємо для прийому хворих на COVID 8-у лікарні. Як правило, в тяжкі стани потрапляють люди, які не хворіли і не вакциновані", - додав Садовий.