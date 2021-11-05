Львів ввів "комендантський час" для ресторанів: нові обмеження карантину

Таке рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ і НС.

Так, у Львові після 23:00 ресторанам та іншим закладам громадського харчування дозволено працювати тільки на винос, при цьому вони не можуть торгувати алкогольними напоями.

Також після 23:00 всі заклади громадського харчування повинні бути закритими, а замовлену продукцію вони можуть видавати через віконечко або іншим способом. Кур'єр або забирає їжу на доставку не повинен заходити всередину приміщення.

"Умовно, якщо людина хоче піти купити круасан або замовити каву, то у нього буде така можливість. Однак біля такого закладу не повинно бути скупчення", - заявив заступник міського голови Андрій Москаленко