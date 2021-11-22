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У Львові безпритульних вакцинуватимуть від коронавірусу

Автор: Марія Кучерявець

У Львові відкриють пункт вакцинації від коронавірусу для безхатьків. Він буде розташований в міському Центрі обліку та нічного перебування безпритульних громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Львівської міськради.

За інформацією міськради, пункт розпочне свою роботу з п’ятниці, 26 листопада, з 11:00 до 18:00.

"Ми порадились із громадськими організаціями, які працюють з бездомними та організовують їх харчування, і дійшли спільної думки, що пункт працюватиме у світловий день, щоб усі охочі могли скористатись цією можливістю", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, протягом тижня у місті інформуватимуть безхатьків про цей пункт вакцинації.

"Зокрема інформацію роздаватимуть волонтери громадських організацій у тих місцях, де вони традиційно харчують своїх підопічних", - пояснили у міськраді.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали менше ніж 100 тисяч людей.

Додамо, від сьогодні у Києві запрацює ще один центр вакцинації у Дарницькому районі.

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ЛьвівВакцина від коронавірусу