Ляшко: нова партія Pfizer піде на вакцинацію освітян, яка почнеться вже в травні

Він повідомив, що поставки 473 850 доз Pfizer очікуються в рамках глобальної ініціативи COVAX.

"Вони будуть проходити наступного тижня, починаючи з вівторрка, але не однією поставкою, а впродовж 3-4 днів. Розчинник до цієї партії прийде в останній поставці. З понеділка 24 травня їх почнуть розврозити в регіони і вацинувати ними", - сказав головний санлікар.

За словами Ляшка, більша частина цих вакцин піде для вакцинації освітян першою і другою дозою - працівників дитсадків, шкіл, вишів. МОЗ хоче провакцинувати педагогв до початку навчального року.

Ще 95 тисяч доз з цих поставок підуть для імунізації людей з І і ІІ етапів вакцинації.