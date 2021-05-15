Ляшко: новая партия Pfizer пойдет на вакцинацию педагогов, которая начнется уже в мае

Он сообщил, что поставки 473 850 доз Pfizer ожидаются в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Они будут проходить на следующей неделе, начиная со вторрка, но не одной поставкой, а в течение 3-4 дней. Растворитель к этой партии придет в последней поставке. С понедельника 24 мая их начнут разврозить в регионы и вацинировать ими", - сказал главный санврач.

По словам Ляшко, большая часть этих вакцин пойдет для вакцинации педагогов первой и второй дозой - работников детсадов, школ, вузов. Минздрав хочет провакцинировать педагогов до начала учебного года.

Еще 95 тысяч доз из этих поставок пойдут для иммунизации людей с I и II этапов вакцинации.