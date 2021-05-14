В МОЗ розказали, скільки зараз є вакцини AstraZeneca для щеплення другою дозою
Для вакцинації другою дозою AstraZeneca в Україні залишили 26 тисяч доз. Мова йде про препарат південнокорейського виробництва SKBio, а не про індійський Covishield.
Так, вакцинація почалася в кінці лютого. У травні частина людей, які щепились першою дозою вакцини AstraZeneca/Covishield проти COVID-19, почнуть отримувати другу дозу (через 12 тижнів після першого щеплення)
"Для цього зарезервовано 26 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Люди, які вакцинувались залишковими дозами або як публічні особи, також гарантовано будуть вчасно щеплені проти COVID-19 другою дозою.", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ нагадують, що вакцини AstraZeneca-SKBio та AstraZeneca/Covishield мають однаковий склад і технологію виробництва. Тому якщо людина отримала першу дозу вакциною Covishield, то друга доза може бути AstraZeneca-SKBio.
Раніше, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні майже закінчилася вакцина AstraZeneca, призначена для першого щеплення від COVID-19.
Головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що COVAX обіцяє Україні додаткові 700 тисяч доз AstraZeneca до кінця травня.
Нагадаємо, в Україні за вчора, 13 травня, від коронавірусу прищепили першою дозою 17 057 осіб, другою дозою - 4530. При цьому в Херсонській області не зробили жодного щеплення від COVID-19.