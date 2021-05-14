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В МОЗ розказали, скільки зараз є вакцини AstraZeneca для щеплення другою дозою

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П'ятниця 14 травня 2021 13:15
В МОЗ розказали, скільки зараз є вакцини AstraZeneca для щеплення другою дозою Фото: для щеплення другою дозою в Україні є 26 тисяч AstraZeneca (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Для вакцинації другою дозою AstraZeneca в Україні залишили 26 тисяч доз. Мова йде про препарат південнокорейського виробництва SKBio, а не про індійський Covishield.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ України.

Так, вакцинація почалася в кінці лютого. У травні частина людей, які щепились першою дозою вакцини AstraZeneca/Covishield проти COVID-19, почнуть отримувати другу дозу (через 12 тижнів після першого щеплення)

"Для цього зарезервовано 26 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Люди, які вакцинувались залишковими дозами або як публічні особи, також гарантовано будуть вчасно щеплені проти COVID-19 другою дозою.", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ нагадують, що вакцини AstraZeneca-SKBio та AstraZeneca/Covishield мають однаковий склад і технологію виробництва. Тому якщо людина отримала першу дозу вакциною Covishield, то друга доза може бути AstraZeneca-SKBio.

Раніше, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні майже закінчилася вакцина AstraZeneca, призначена для першого щеплення від COVID-19.

Головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що COVAX обіцяє Україні додаткові 700 тисяч доз AstraZeneca до кінця травня.

Нагадаємо, в Україні за вчора, 13 травня, від коронавірусу прищепили першою дозою 17 057 осіб, другою дозою - 4530. При цьому в Херсонській області не зробили жодного щеплення від COVID-19.

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