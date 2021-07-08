RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ляшко розповів про підготовку до нової хвилі COVID-19

Автор: Дмитрий Кузнецов

Попередній хвилі коронавірусу в Україні стали важким навантаженням на охорону здоров'я країни та українців. Уникнути цих проблем дозволить Підготовка до нових спалахів інфекції, включаючи вакцинацію і дооснащення лікарень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Глава МОЗ підкреслив, що не хоче повторення тих хвиль коронавірусу, які спостерігалися в жовтні - листопаді і березні - квітні. "Оскільки це важко для системи охорони здоров'я і для людей", - сказав він в ефірі телеканалу"1+1".

"Наше перше стратегічне завдання - якомога більше вакцинувати українців, щоб при інфікуванні запобігти госпіталізації", - додав Ляшко.

Другим завданням міністр назвав дооснащення лікарень обладнанням, включаючи кисневі мережі. "Плюс є кілька інноваційних рішень, про які ми скоро повідомимо", - уточнив він.

Відповідаючи на питання про те, коли МОЗ прогнозує нову хвилю, Ляшко сказав: "я пропоную не чекати (хвилі - ред.), а активно готуватися до неї. Йти в кабінети щеплення і вакцинуватися від коронавірусу".

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в Європі вже склалися три умови для чергової хвилі COVID - серед них штам "Дельта".

Тим часом вчені прогнозують, що нова хвиля COVID-19 може початися зі Сходу України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус