Ляшко заявив про можливу поставку вакцин від COVID провідної компанії з США

Провідна американська компанія може поставити Україні вакцину від COVID. Ця поставка очікується до серпня 2021 року.
Про це в Facebook заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Перший робочий день і перша зустріч про головне - забезпечення українців вакцинами. Мені випала честь зустрітися з великими друзями України в США: колишнім американським конгресменом Джимом Слаттері та його колегами", - зазначив Ляшко.
На зустрічі обговорювали боротьбу з пандемією COVID-19.
"Питання вакцинації українців сьогодні для мене є першочерговими на порядку денному. Отримав запевнення у допомозі постачання до України вакцини від провідної американської компанії. В ході бесіди зазначив, що питання отримання вакцини проти коронавірусу до серпня 2021 знаходиться під моїм особистим контролем і є пріоритетним. Обіцянки треба виконувати", - додав Ляшко.
При цьому він не уточнив, яка саме компанія поставить вакцину.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна до кінця травня очікує поставку майже 350 тисяч доз вакцини американської компанії Pfizer, в II кварталі - 500 тисяч, Інші поставки - в III і IV кварталі відповідно.
Також стало відомо, що Євросоюз закупить вакцини від COVID для країн Східного партнерства. Україна в їх числі.