Ляшко заявил о возможной поставке вакцин от COVID ведущей компании из США

Ведущая американская компания может поставить Украине вакцину от COVID. Эта поставка ожидается до августа 2021 года.
Об этом в Facebook заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Первый рабочий день и первая встреча о главном - обеспечение украинский вакцинами. Мне выпала честь встретиться с большими друзьями Украины в США: бывшим американским конгрессменом Джимом Слаттери и его коллегами", - отметил Ляшко.
На встрече обсуждали борьбу с пандемией COVID-19.
"Вопросы вакцинации украинцев сегодня для меня являются первоочередными в повестке дня. Получил заверения в помощи поставки в Украину вакцины от ведущей американской компании. В ходе беседы отметил, что вопрос получения вакцины против коронавируса до августа 2021 находится под моим личным контролем и является приоритетным. Обещания надо выполнять", - добавил Ляшко.
При этом он не уточнил, какая именно компания поставит вакцину.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина до конца мая ожидает поставку почти 350 тысяч доз вакцины американской компании Pfizer, во II квартале - 500 тысяч, другие поставки - в III и IV квартале соответственно.
Также стало известно, что Евросоюз закупит вакцины от COVID для стран Восточного партнерства. Украина в их числе.