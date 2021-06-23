Маски та соціальна дистанція залишаться необхідними, попри вакцинацію, - ВООЗ

Спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань боротьби із пандемією COVID-19 Девід Набарро вважає, що маски та соціальна дистанція залишаться необхідними, попри вакцинацію. Такі вимоги обумовлені мутацією коронавірусу.
Про це Набарро сказав Sky News.
"Як громадянин я думаю, що настав час усім нам зрозуміти, як ми будемо продовжувати своє життя. Ми не можемо просто перестати робити все через страх. Натомість ми повинні навчитися розпізнавати ознаки, які цей вірус дає в певній місцевості. Тоді ми маємо дуже чітко знати, що треба зробити, щоб все не закінчилося вибуховим спалахом, який вбиває багато людей", - сказав Набарро.
Маски та соціальна дистанція залишаться необхідними в майбутньому, оскільки вірус мутує, наголосив він.
Він також закликав бути обережними при подорожах, зазначивши, що мають бути лише "абсолютно необхідні подорожі".
Спеціальний посланець ВООЗ щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро також спрогнозував появу нових небезпечних варіантів коронавірусу. Він вважає, що деякі них можуть виявитися стійкими до вакцин.