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У Миколаєві транспортний колапс: на зупинках черги, таксисти різко підняли ціни

Новость на русском → Миколаїв, Понеділок 05 квітня 2021 10:20
У Миколаєві транспортний колапс: на зупинках черги, таксисти різко підняли ціни Фото: у Миколаєві транспортний колапс (news.pn)
Автор: Анастасія Рокитна

У Миколаєві утворився транспортний колапс через нові карантинні обмеження. У місті громадський транспорт ходить тільки в годину пік.

Про це повідомляє місцеве видання "Преступности.нет".

Транспорт працює тільки з 6:30 до 9:00 і з 16:30 до 19:00. У перший день нових обмежень значно зменшилася кількість маршруток. Комунальний транспорт ходить в режимі вихідного дня - його менше, ніж раніше бувало у будні дні.

У той же час, служби таксі підвищили вартість своїх послуг. Наприклад, якщо раніше можна було доїхати з мікрорайону Намив (вулиця Озерна) до центру за 80 гривень, то зараз це обійдеться в 112 гривень.

Фото: у Миколаєві транспортний колапс (news.pn)

Видання пише, що маршрутні таксі беруть тільки пасажирів на сидячі місця і тільки за перепустками, у зв'язку з цим багато хто просто не зупиняються на багатьох зупинках. Багатьох маршрутних таксі немає на маршрутах, наприклад, не вийшли на лінії маршрути №21 і 8.

Нагадаємо, вчора у Миколаєві працівники ринку "Колос" вирішили продовжити працювати, незважаючи на введення жорсткого карантину. Для закриття ринку задіяли Національну гвардію.

Зазначимо, 3 квітня у місті почав діяти жорсткий карантин. Більш того, Миколаїв може повністю зупинити громадський транспорт.

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