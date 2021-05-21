Меркель допускає, що восени доведеться повторно вакцинувати літніх людей

"Якщо і потрібно починати бустерну вакцинацію, то, звичайно ж, знову з літнім населенням. Але я не бачу, щоб це завдання було виконане до осені", - заявила Меркель.

Канцлер заявила, що бустерна вакцинація пов'язана з тим, що виробники вакцин очікують, що щеплення доведеться оновлювати через шість місяців або рік, щоб забезпечити додатковий захист від коронавірусу.

На даний момент, за її словами, основна увага приділяється вакцинації якомога більшої кількості людей, які ще не були щеплені.

"Це буде завданням на літо", - підкреслила вона.

Очікується, що наступного тижня на саміті з вакцинації буде обговорюватися тема можливої бустерної вакцинації від коронавірусу.