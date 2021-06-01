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У Міносвіти не виключають примусову вакцинацію освітян

Автор: Дмитро Левицький

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет не виключає запровадження примусової вакцинації вчителів та педагогів. За його словами, вакцинація може стати елементом допуску до роботи.

Про це йшлося на форумі "Україна 30. Освіта і наука".

Як зазначив міністр, сьогодні в Україні немає інструментів примусової вакцинації освітян, але в майбутньому міністерство буде розглядати таку можливість.

"На сьогодні немає інструментів примусової вакцинації... У рамках подальшого життя ми все одно будемо розглядати можливості... Наприклад, як у кухарів є обов’язковою вимогою санітарна книжка або інші додаткові елементи допуску до професії... Можливо, як допуск до професії, буде обов’язковим елемент вакцинації", - пояснив він.

Водночас Шкарлет додав, що вакцинувати всіх освітян не вдасться, оскільки будуть особи, які мають протипоказання до вакцинації.

Нагадаємо, зараз в Україні проводиться вакцинація освітян від коронавірусу. Вчителі та педагоги мають змогу отримати щеплення вакциною Pfizer. Як записатися на вакцинацію - в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, у Києві у шкільних спортзалах облаштують центри вакцинації для педагогів.

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