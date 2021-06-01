В Минобразования не исключают принудительную вакцинацию педагогов

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет не исключает введения принудительной вакцинации учителей и педагогов. По его словам, вакцинация может стать элементом допуска к работе.
Как отметил министр, сегодня в Украине нет инструментов принудительной вакцинации педагогов, но в будущем министерство будет рассматривать такую возможность.
"На сегодня нет инструментов принудительной вакцинации... В рамках дальнейшей жизни мы все равно будем рассматривать возможности... Например, как у поваров является обязательным требованием санитарная книжка или другие дополнительные элементы допуска к профессии... Возможно, как допуск к профессии, будет обязательным элемент вакцинации", - пояснил он.
В то же время Шкарлет добавил, что вакцинировать всех педагогов не удастся, поскольку будут лица, имеющие противопоказания к вакцинации.
Напомним, сейчас в Украине проводится вакцинация педагогов от коронавируса. Учителя и педагоги могут получить прививку вакциной Pfizer. Как записаться на вакцинацию - в материале РБК-Украина.
Добавим, в Киеве в школьных спортзалах обустроят центры вакцинации для педагогов.