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МОЗ оновив карантинну карту: в "червоній зоні" 13 регіонів

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я оновив карту карантину в Україні. Згідно з актуальними даними, в "червоній зоні" на сьогодні Київ і 12 областей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МОЗ.

Згідно з оновленими даними, в "жовтій зоні" знаходяться Херсонська та Івано-Франківська області. У цій зоні діють найм'якші карантинні обмеження - маски в громадських місцях, робота ресторанів з 07:00 до 24:00, соціальна дистанція в магазинах.

У "помаранчевій зоні" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У "червоній зоні" Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Зазначимо, примітно, що Закарпатська область залишається в "червоній зоні" МОЗ, хоча в регіоні не перевищено жоден критерій. Про вихід області з цієї зони стало відомо вчора, жорсткі карантинні заходи перестали діяти з 11 квітня.

Нагадаємо, сьогодні "червона зона" почала діяти в Харківській області. РБК-Україна писало, що саме заборонено з цього дня.

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