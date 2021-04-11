UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Минздрав обновил карантинную карту: в "красной зоне" 13 регионов

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранение обновило карту карантина в Украине. Согласно актуальным данным, в "красной зоне" на сегодня Киев и 12 областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Согласно обновленным данным, в "желтой зоне" находятся Херсонская и Ивано-Франковская области. В этой зоне действуют самые мягкие карантинные ограничения - маски в общественных местах, работа ресторанов с 07:00 до 24:00, социальная дистанция в магазинах.

В "оранжевой зоне" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В "красной зоне" Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Отметим, примечательно, что Закарпатская область остается в "красной зоне" Минздрава, хотя в регионе не превышен ни один критерий. О выходе области из этой зоны стало известно вчера, жесткие карантинные меры перестали действовать с 11 апреля.

Напомним, сегодня "красная зона" начала действовать в Харьковской области. РБК-Украина писало, что именно запрещено с этого дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКарантинКоронавирус
Читайте также
В Украине более 12 000 новых случаев COVID. Сделали еще 4 000 прививок
Прогноз погоды