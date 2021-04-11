Минздрав обновил карантинную карту: в "красной зоне" 13 регионов

Министерство здравоохранение обновило карту карантина в Украине . Согласно актуальным данным, в "красной зоне" на сегодня Киев и 12 областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава .

Согласно обновленным данным, в "желтой зоне" находятся Херсонская и Ивано-Франковская области. В этой зоне действуют самые мягкие карантинные ограничения - маски в общественных местах, работа ресторанов с 07:00 до 24:00, социальная дистанция в магазинах.

Отметим, примечательно, что Закарпатская область остается в "красной зоне" Минздрава, хотя в регионе не превышен ни один критерий. О выходе области из этой зоны стало известно вчера, жесткие карантинные меры перестали действовать с 11 апреля.

Напомним, сегодня "красная зона" начала действовать в Харьковской области. РБК-Украина писало, что именно запрещено с этого дня.