Розробка COVID-вакцини. В Україні хочуть побудувати лабораторію високого рівня захисту

Українські вчені розробили три прототипи вакцини від COVID-19. Для продовження роботи з вакциною в країні мають намір побудувати лабораторію високого рівня захисту.

"Україні дійсно потрібна лабораторія, в якій можна працювати з високопатогенним вірусом. Є стратегічні плани, як і де її будувати. Але це питання середньострокових інвестицій і рішень. Зараз розуміємо, які фінанси для цього потрібні, крім того, є джерело фінансування", - зазначив він.

Заступник міністра заявив, що головне, "щоб вчені прийшли до тієї стадії, коли буде необхідна така лабораторія". Він підкреслив, що держава готова інвестувати саме в цю стадію дослідження в інших лабораторіях за межами України.

"Таким шляхом йдуть досить багато країн, оскільки утримання таких лабораторій - дороге задоволення і не кожна країна може собі дозволити. Але за результатами коронавірусу розуміємо, що нам потрібна така лабораторія і ми будемо її будувати", - підкреслив він.

Ляшко зазначив, що з іншими країнами вже є попередні домовленості з використання їх лабораторій.

"Попередні - так. Але поки немає досліджень на етапі, на якому потрібна така лабораторія", - сказав заступник голови МОЗ.