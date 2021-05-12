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Розробка COVID-вакцини. В Україні хочуть побудувати лабораторію високого рівня захисту

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Україна, Середа 12 травня 2021 11:49
Розробка COVID-вакцини. В Україні хочуть побудувати лабораторію високого рівня захисту Фото: головний санлікар Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Українські вчені розробили три прототипи вакцини від COVID-19. Для продовження роботи з вакциною в країні мають намір побудувати лабораторію високого рівня захисту.

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю "Сегодня".

"Україні дійсно потрібна лабораторія, в якій можна працювати з високопатогенним вірусом. Є стратегічні плани, як і де її будувати. Але це питання середньострокових інвестицій і рішень. Зараз розуміємо, які фінанси для цього потрібні, крім того, є джерело фінансування", - зазначив він.

Заступник міністра заявив, що головне, "щоб вчені прийшли до тієї стадії, коли буде необхідна така лабораторія". Він підкреслив, що держава готова інвестувати саме в цю стадію дослідження в інших лабораторіях за межами України.

"Таким шляхом йдуть досить багато країн, оскільки утримання таких лабораторій - дороге задоволення і не кожна країна може собі дозволити. Але за результатами коронавірусу розуміємо, що нам потрібна така лабораторія і ми будемо її будувати", - підкреслив він.

Ляшко зазначив, що з іншими країнами вже є попередні домовленості з використання їх лабораторій.

"Попередні - так. Але поки немає досліджень на етапі, на якому потрібна така лабораторія", - сказав заступник голови МОЗ.

Нагадаємо, українські вчені планують завершити розробку вітчизняної вакцини від коронавірусу до кінця року. Після розробки вона повинна буде пройти клінічні випробування. Однак поки невідомо, чи можна такі дослідження буде провести в Україні.

Як писало РБК-Україна, раніше про плани розробити власну вакцину українського виробництва повідомляв міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що українські вчені розробили три прототипи вакцини від COVID-19.

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