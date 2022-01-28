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МОЗ уточнило терміни бустерної дози: не раніше, ніж через 6 місяців

Автор: Артем Горовенко

Бустерна доза вакцини від COVID має вводитися не раніше, ніж через 6 місяців після другої. В окремих випадках вона може вводитися через три місяці після додаткової дози людям з ослабленим імунітетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

"Постанова КМУ № 677 не стосується правил отримання бустерної дози. Вона регулює питання, пов'язані з отриманням і використанням COVID-сертифікатів", - йдеться в повідомленні.

Загальні рекомендації щодо бустерних доз залишаються без змін:

  • людям, які пройшли повний курс вакцинації, бустерна доза вводиться через 6-9 місяців
  • окремої категорії людей - імунокомпрометованим - бустерна доза вводиться через 3-6 місяців після додаткової дози

Додаткова доза вводиться тим, у кого ослаблений імунітет через важкі захворювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України скоротив мінімальний термін отримання бустерної дози і нібито тепер рекомендується робити її з 90-го дня. Але це не так.

Також стало відомо, що українцям виплатять ще по 500 гривень за бустерну вакцинацію.

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