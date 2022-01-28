МОЗ уточнило терміни бустерної дози: не раніше, ніж через 6 місяців

Бустерна доза вакцини від COVID має вводитися не раніше, ніж через 6 місяців після другої. В окремих випадках вона може вводитися через три місяці після додаткової дози людям з ослабленим імунітетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Додаткова доза вводиться тим, у кого ослаблений імунітет через важкі захворювання.

"Постанова КМУ № 677 не стосується правил отримання бустерної дози. Вона регулює питання, пов'язані з отриманням і використанням COVID-сертифікатів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України скоротив мінімальний термін отримання бустерної дози і нібито тепер рекомендується робити її з 90-го дня. Але це не так.

Також стало відомо, що українцям виплатять ще по 500 гривень за бустерну вакцинацію.