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Минздрав уточнил сроки бустерной дозы: не раньше, чем через 6 месяцев

Автор: Артем Горовенко

Бустерная доза вакцины от COVID должна вводиться не раньше, чем через 6 месяцев после второй. В отдельных случаях она может вводиться через три месяца после дополнительной дозы людям с ослабленным иммунитетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

"Постановление КМУ №677 не касается правил получения бустерной дозы. Она регулирует вопросы, связанные с получением и использованием COVID-сертификатов", - говорится в сообщении.

Общие рекомендации по бустерным дозам остаются без изменений:

  • людям, прошедшим полный курс вакцинации, бустерная доза вводится через 6-9 месяцев
  • отдельной категории людей - иммунокомпрометированным - бустерная доза вводится через 3-6 месяцев после дополнительной дозы

Дополнительная доза вводится тем, у кого ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров вдвое сократил минимальный срок получения бустерной дозы и якобы теперь рекомендуется делать ее с 90-го дня. Но это не так.

Также стало известно, что украинцам выплатят еще по 500 гривен за бустерную вакцинацию.

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