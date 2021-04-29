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МОЗ зарезервувало 15 тисяч доз препарату AstraZeneca для повторної вакцинації

Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я зарезервувало 15 тисяч доз вакцини AstraZeneca для повторної вакцинації від коронавірусу. Масова вакцинація другою дозою в Україні пройде з 19 травня по 1 червня.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook.

"По другій дозі. Без паніки, для проведення другого щеплення з 19 травня по 1 червня вакциною AstraZeneca вже зарезервовано її 15 тисяч доз", - написав Ляшко.

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала нову партію вакцини AstraZeneca-SKBio корейського виробництва. Дану вакцину планують використовувати, в тому числі для проведення другого щеплення тим громадянам, які були щеплені.

Відзначимо, в Україні істотно збільшилися темпи вакцинації від коронавірусу. За вчора в країні зробили понад 70 тисяч щеплень. До цього жодного разу не робили навіть 20 тисяч щеплень на добу. З початку кампанії вакцинували вже понад 629 тисяч осіб, при цьому другу дозу отримали лише 10.

Раніше повідомлялося, що з учорашнього дня в Україні почали працювати 2127 пунктів вакцинації від COVID-19.

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