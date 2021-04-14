У МОЗ назвали регіони, де ситуація з COVID залишається "надскладною"

В Україні, попри загальну стабілізацію, в деяких регіонах спостерігається "надскладна ситуація" з COVID-19 . Найбільші проблеми спостерігаються в Києві, Київській, Львівській та Полтавській областях.

Про це написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook .

Також Степанов заявив, що в цілому в Україні епідемія коронавірусу пішла на спад. Зараз ситуація стабілізувалася у багатьох регіонах.

"Ситуація там залишається надскладною. Дуже важливо продовжувати дотримуватися встановлених обмежень і протиепідемічних заходів - носити маски, користуватися антисептиками, уникати скупчень людей", - заявив Степанов.

Він зазначив, що ці регіони продовжують перебувати в "червоній" зоні підвищеної епідемічної небезпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що Черкаська та Донецька області відповідають попадання в "червону" зону карантину. Всього в "червоній" зоні зараз знаходяться 12 регіонів - Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

З 15 квітня туди увійде Полтавська область.

В "червоній" зоні діють найбільш жорсткі карантинні обмеження. Заборонена робота ТРЦ, театрів, кафе і ресторани працюють на винос. Також місцева влада може ввести обмеження на роботу громадського транспорту.