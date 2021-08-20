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У МОЗ повідомили, чи продовжать термін дії COVID-сертифікату. Поки він дійсний півроку

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П'ятниця 20 серпня 2021 10:58
У МОЗ повідомили, чи продовжать термін дії COVID-сертифікату. Поки він дійсний півроку Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні можуть продовжити термін дії COVID-сертифікату. Наразі він становить півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка під час брифінгу.

За його словами, зараз дане питання вивчається.

"Поки що ВООЗ не рекомендує вводити бустерну дозу. Рішення, чи продовжувати термін дії сертифікату до 12 місяців, ми приймемо найближчим часом", - сказав Ляшко.

Раніше в Мінцифри попередили українців про тимчасові затримки в отриманні COVID-сертифікатів.

Також в Мінцифри пояснили, для чого українцям два COVID-сертитфікати та чим вони відрізняються.

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