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У чоловіків вища смертність від COVID-19, ніж у жінок, - вчені

Автор: Анастасія Рокитна

Темпи розвитку коронавірусу в Україні набирають обороти. Чоловіки від COVID-19 помирають частіше, ніж жінки.

Про це говориться в прогнозі вчених Національної академії наук України.

Падіння очікуваної тривалості життя (ОТЖ) при досягненні віку 65 років було глибшим для чоловіків, ніж для жінок, порівняно з максимумом 2020 року, йдеться в доповіді вчених.

Наприкінці року темпи падіння ОТЖ при досягненні віку 65 років були особливо великими, і більшими у чоловіків.

Таблиця: очікувана тривалість життя при досягненні 65-ти років (НАН)

Станом на грудень 2020 року, падіння ОТЖ при досягненні 65-ти років у чоловіків було на 3 місяці більшим, ніж у жінок, з тенденцією до швидкого зростання цього розриву (рис.15), що відповідає даним про вищу летальність у COVID-19 серед чоловіків, йдеться у висновку вчених НАН.

Таблиця: вища летальність у COVID-19 серед чоловіків (НАН)

Нагадаємо, вчені прогнозують ріст COVID-випадків в Україні як мінімум до квітня.

Зазначимо, в Україні циркулює мутація "британського" штаму коронавірусу.

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