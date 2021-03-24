У чоловіків вища смертність від COVID-19, ніж у жінок, - вчені

Падіння очікуваної тривалості життя (ОТЖ) при досягненні віку 65 років було глибшим для чоловіків, ніж для жінок, порівняно з максимумом 2020 року, йдеться в доповіді вчених.

Наприкінці року темпи падіння ОТЖ при досягненні віку 65 років були особливо великими, і більшими у чоловіків.

Таблиця: очікувана тривалість життя при досягненні 65-ти років (НАН)

Станом на грудень 2020 року, падіння ОТЖ при досягненні 65-ти років у чоловіків було на 3 місяці більшим, ніж у жінок, з тенденцією до швидкого зростання цього розриву (рис.15), що відповідає даним про вищу летальність у COVID-19 серед чоловіків, йдеться у висновку вчених НАН.