У чоловіків вища смертність від COVID-19, ніж у жінок, - вчені

Темпи розвитку коронавірусу в Україні набирають обороти. Чоловіки від COVID-19 помирають частіше, ніж жінки.
Падіння очікуваної тривалості життя (ОТЖ) при досягненні віку 65 років було глибшим для чоловіків, ніж для жінок, порівняно з максимумом 2020 року, йдеться в доповіді вчених.
Наприкінці року темпи падіння ОТЖ при досягненні віку 65 років були особливо великими, і більшими у чоловіків.
Станом на грудень 2020 року, падіння ОТЖ при досягненні 65-ти років у чоловіків було на 3 місяці більшим, ніж у жінок, з тенденцією до швидкого зростання цього розриву (рис.15), що відповідає даним про вищу летальність у COVID-19 серед чоловіків, йдеться у висновку вчених НАН.
Нагадаємо, вчені прогнозують ріст COVID-випадків в Україні як мінімум до квітня.
Зазначимо, в Україні циркулює мутація "британського" штаму коронавірусу.