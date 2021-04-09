Миколаїв просить Кабмін послабити обмеження "червоної" зони карантину

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради направив звернення до уряду з метою підтримки малого та середнього бізнесу. Місцева влада просить дозволити роботу непродовольчих ринків в "червоній" зоні карантину.
Миколаїв підтримав можливість роботи ринків за умови неухильного дотримання протиепідемічних заходів.
Також місцева влада звернулась до Кабінету міністрів з проханням переглянути обмеження в "червоній" зоні карантину щодо питання роботи ринків.
Зазначимо, у перший день посилення карантину у Миколаєві працівники ринку "Колос" вирішили продовжити працювати. Для закриття ринку задіяли Національну гвардію.
Нагадаємо, Миколаїв та Запоріжжя ввели жорсткий карантин з 3 квітня.
Зазначимо, більше половини регіонів України потрапили в "червону" зону карантину.
В "червоній" зоні карантину Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львіська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області.