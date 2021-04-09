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Миколаїв просить Кабмін послабити обмеження "червоної" зони карантину

Автор: Анастасія Рокитна

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради направив звернення до уряду з метою підтримки малого та середнього бізнесу. Місцева влада просить дозволити роботу непродовольчих ринків в "червоній" зоні карантину.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Миколаїв підтримав можливість роботи ринків за умови неухильного дотримання протиепідемічних заходів.

Також місцева влада звернулась до Кабінету міністрів з проханням переглянути обмеження в "червоній" зоні карантину щодо питання роботи ринків.

Зазначимо, у перший день посилення карантину у Миколаєві працівники ринку "Колос" вирішили продовжити працювати. Для закриття ринку задіяли Національну гвардію.

Нагадаємо, Миколаїв та Запоріжжя ввели жорсткий карантин з 3 квітня.

Зазначимо, більше половини регіонів України потрапили в "червону" зону карантину.

В "червоній" зоні карантину Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львіська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області.

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