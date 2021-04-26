RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Миколаєві бізнес протестує проти карантину. Мітингувальники увірвалися до міськради

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 26 квітня, проти карантину в Миколаєві протестують представники малого бізнесу. Мітингувальники навіть увірвалися до міської ради, щоб зустрітися з мером Олександром Сенкевичем.

Про це пише місцеве видання "Новости N".

Повідомляється, що сьогодні під міську раду вийшли підприємці та перевізники, протягом двох годин вони протестували на вулиці з вимогою зустрічі з Сенкевичем, і щоб міська влада дозволила їм працювати.

Також повідомляється, що мер не виходив до мітингувальників і спочатку говорив, що акція безглузда, оскільки через чотири дні місто може послабити карантин, якщо таке рішення прийме місцева комісія з ТЕБ і НС.

Надалі учасники протесту все-таки зайшли до міської ради, Сенкевич вийшов до них у супроводі правоохоронців. У підсумку мер пішов на поступки і пообіцяв сьогодні провести засідання виконавчого комітету. А люди покинули будівлю міськради.

Фото: протести в Миколаєві (news.pn)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Миколаєву дозволили запустити громадський транспорт і перевозити людей у години пік.

До цього Миколаїв просив уряд дозволити роботу непродовольчих ринків в "червоній" зоні карантину, щоб підтримати малий і середній бізнес.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МиколаївпротестКарантин