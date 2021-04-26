У Миколаєві бізнес протестує проти карантину. Мітингувальники увірвалися до міськради

Повідомляється, що сьогодні під міську раду вийшли підприємці та перевізники, протягом двох годин вони протестували на вулиці з вимогою зустрічі з Сенкевичем, і щоб міська влада дозволила їм працювати.

Також повідомляється, що мер не виходив до мітингувальників і спочатку говорив, що акція безглузда, оскільки через чотири дні місто може послабити карантин, якщо таке рішення прийме місцева комісія з ТЕБ і НС.

Надалі учасники протесту все-таки зайшли до міської ради, Сенкевич вийшов до них у супроводі правоохоронців. У підсумку мер пішов на поступки і пообіцяв сьогодні провести засідання виконавчого комітету. А люди покинули будівлю міськради.

Фото: протести в Миколаєві (news.pn)