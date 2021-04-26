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В Николаеве бизнес протестует против карантина. Митингующие ворвались в горсовет

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 26 апреля, против карантина в Николаеве протестуют представители малого бизнеса. Митингующие даже ворвались в городской совет, чтобы встретиться с мэром Александром Сенкевичем.

Об этом пишет местное издание "Новости N".

Сообщается, что сегодня под городской совет вышли предприниматели и перевозчики, в течение двух часов они протестовали на улице с требованием встречи с Сенкевичем, и чтобы городская власть разрешила им работать.

Также сообщается, что мэр не выходил к митингующим и изначально говорил, что акция бессмысленна, поскольку через четыре дня город может ослабить карантин, если такое решение примет местная комиссия по ТЭБ и ЧС.

В последствии участники протеста все-таки зашли в городской совет, Сенкевич вышел к ним в сопровождении правоохранителей. В итоге мэр пошел на уступки и пообещал сегодня провести заседание исполнительного комитета. А люди покинули здание горсовета.

Фото: протесты в Николаеве (news.pn)

Напомним, ранее сообщалось, что Николаеву разрешили запустить общественный транспорт и перевозить людей в часы пик.

До этого Николаев просил правительство разрешить работу непродовольственных рынков в "красной" зоне карантина, чтобы поддержать малый и средний бизнес.

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