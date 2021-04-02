Миколаїв може повністю зупинити громадський транспорт: названа умова
Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання рекомендувала Миколаєву посилити карантин з 3 квітня. Якщо ситуація не покращиться, то в місті можуть повністю зупинити роботу транспорту.
Про це заявив в ході засідання голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Комісія рекомендувала Миколаєву дозволити роботу громадського транспорту тільки вранці і ввечері по графіку: з 6:30 до 9:00 до 16:30 до 19:00.
"Якщо ми не відпрацюємо ситуацію, не зменшимо показники найближчим часом - транспорт будемо зупиняти взагалі, з наступних вихідних", - заявив він.
Також рекомендується заборонити роботу торгових ярмарків і вуличних майданчиків, у тому числі - торгівлю з автотранспортних засобів і причепів.
Крім того, пропонується призупинити навчальний процес у закладах дошкільної освіти усіх типів та форм.
Зазначимо, проїзд у Миколаєві зараз можливий тільки за спецперепустками.
Нагадаємо, Вінницька область посилює карантин з суботи.
Крім того, Запоріжжя вводить жорсткий карантин з 3 квітня.
Також Одеса може ввести локдаун за прикладом Києва, який посилить обмеження з 5 квітня.