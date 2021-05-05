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Норвегія вводить свої сертифікати вакцинації від COVID

Новость на русском → Осло, Середа 05 травня 2021 15:31
Норвегія вводить свої сертифікати вакцинації від COVID Фото: Норвегія запустить сертифікати вакцинації (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Норвегія готується ввести свої сертифікати вакцинації від COVID, які дозволять послабити карантинні обмеження в країні. Після появи зелених паспортів вакцинації в ЄС в Норвегії з'явиться оновлена версія сертифіката.

Про це заявила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг, передає Reuters.

За її словами, уряд направив законопроект про використання COVID-сертифіката до парламенту. Передбачається, що в сертифікаті буде вказано ім'я та дату народження людини, інформацію про вакцинацію, наявність негативного тесту на COVID або імунітету після перенесеної хвороби.

"Ми зможемо використовувати такий документ, щоб ще більше і раніше за часом відкрити наше суспільство. Ми сподіваємося на співпрацю з парламентом, щоб швидко вирішити це питання", - підкреслила Сульберг.

При цьому поки немає повного списку того, для чого буде використовуватися сертифікат. Але його планують використовувати під час великих заходів, круїзів і подорожей. Перша версія документа вже готова, але його вдосконалять після виходу зелених паспортів в ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сім країн ЄС у травні почнуть тестування COVID-паспортів.

Детальніше про плани Європейського Союзу читайте в матеріалі РБК-Україна "Зелений пропуск. Європа з літа вводить COVID-паспорти: що відомо про документ".

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