Норвегія вводить свої сертифікати вакцинації від COVID

Норвегія готується ввести свої сертифікати вакцинації від COVID , які дозволять послабити карантинні обмеження в країні. Після появи зелених паспортів вакцинації в ЄС в Норвегії з'явиться оновлена версія сертифіката.

За її словами, уряд направив законопроект про використання COVID-сертифіката до парламенту. Передбачається, що в сертифікаті буде вказано ім'я та дату народження людини, інформацію про вакцинацію, наявність негативного тесту на COVID або імунітету після перенесеної хвороби.

"Ми зможемо використовувати такий документ, щоб ще більше і раніше за часом відкрити наше суспільство. Ми сподіваємося на співпрацю з парламентом, щоб швидко вирішити це питання", - підкреслила Сульберг.

При цьому поки немає повного списку того, для чого буде використовуватися сертифікат. Але його планують використовувати під час великих заходів, круїзів і подорожей. Перша версія документа вже готова, але його вдосконалять після виходу зелених паспортів в ЄС.