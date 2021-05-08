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Новий добовий рекорд COVID-смертності: в Індії померли понад 4 тисячі людей

Автор: Юлія Струк

В Індії зафіксували новий добовий рекорд кількості летальних випадків через коронавірусну хворобу. За останні 24 години померли 4187 людей.

Про це повідомляє Euronews.

Офіційні дані свідчать, що протягом доби в Індії зафіксували 4187 летальних випадків та 401 078 нових підтверджених випадків хвороби.

Загалом же у державі зареєстровано понад 21,8 мільйона підтверджених випадків хвороби та майже 240 тисяч смертей унаслідок COVID-19.

Експерти вважають, що навіть ці цифри є значно нижчими за реальні.

Нагадаємо, за 6 травня в Індії COVID-19 виявили у 414 188 осіб. Також підтвердили і 3915 летальних випадків у результаті захворювання COVID.

Як писало РБК-Україна, Україна надасть Індії гуманітарну допомогу для боротьби зі спалахом коронавірусу. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський 7 травня.

Так, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Індія попросила поділитися з нею запасами кисню. Від іншої гуманітарної допомоги індійська сторона відмовилася.

Зазначимо, масштабний спалах коронавірусу в Індії пов'язують з новим штамом коронавірусу. У МОЗ попередили, що "індійський" штам коронавірусу не омине Україну.

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