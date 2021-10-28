Потрібно більше центрів. Кабмін доручив Києву прискорити вакцинацію населення

Уряд доручив Київській міській державній адміністрації прискорити вакцинацію населення столиці від коронавірусу. Вже з 1 листопада Київ офіційно потрапить у "червону" зону карантину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.
Державна комісія ТЕБ та НС доручила столичній владі забезпечити максимальну кількість працюючих пунктів щеплення і центрів вакцинації.
Також влада Києва повинна задіяти максимально можливу кількість медичних бригад для проведення активної вакцинації населення від COVID-19.
Нагадаємо, влада Києва вирішила ввести додаткові карантинні обмеження з 1 листопада. Зокрема, неповнолітнім заборонили ходити до ТРЦ без вакцинованих батьків.
Крім того, громадський транспорт Києва буде лише для вакцинованих та тих, хто матиме негативний тест на коронавірус.